Ничего подобного за 124 года: Лунин установил уникальный рекорд в "Эль-Класико"

Украинский вратарь Андрей Лунин неожиданно стал участником классического противостояния Реала и Барселоны из-за болезни Тибо Куртуа. Наш соотечественник не только провел великолепный матч, но и вписал свое имя в историю "Эль-Класико".

Для Андрея это был уже пятый матч против "блаугранас" за время пребывания в "Реале". И постепенно становится ясно, что Лунин приносит мадридскому клубу успех в дерби, пишет 24 Канал.

Лунин успешен в "Эль-Класико"

Кроме одного досадного поражения со счетом 0:4, все остальные четыре дуэли с "Барселоной" украинский голкипер "Реала" завершал победно. Накануне именно его "бланкос" должны были бы благодарить за то, что "Барселона" после забитого гола во втором тайме не развила успех, ведь Лунин совершил совершенно невероятный сейв, остановив мяч на линии ворот после удара головой с близкого расстояния.

История "Эль-Класико" насчитывает уже 124 года, и за это время не было ни одного вратаря, у которого был бы показатель 4/5 по победам в своих первых матчах "Барселоны" и "Реала". Таким образом, украинец стал рекордсменом и автором самого убедительного стартового отрезка в самом известном дерби планеты.

Лунин – капитан Реала

Многие болельщики обратили внимание, что во втором тайме на руке Андрея появилась капитанская повязка.

Это следствие клубной традиции, согласно которой лидер на поле не выбирается голосованием в раздевалке, а назначается по стажу пребывания в клубе. Кто дольше всех из действующих футболистов играет за "Реал" – тот и является капитаном. Именно поэтому на матч с "Барселоной" команду выводил Феде Вальверде, но затем, когда его заменили, самым опытным игроком мадридцев остался именно Лунин.