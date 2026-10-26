Нічого подібного за 124 роки: Лунін став володарем унікального рекорду в "Ель-Класико"

Для Андрія це був уже п'ятий матч проти "блаугран" за час перебування у Реалі. І поступово стає зрозуміло, що Лунін приносить мадридському клубу успіх у дербі, пише 24 Канал.

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Лунін успішний в "Ель-Класико"

Окрім однієї прикрої поразки з рахунком 0:4, усі інші чотири дуелі з Барселоною український голкіпер Реала завершував переможно. Напередодні саме йому "бланкос" мали б дякувати за те, що Барселона після забитого м'яча у другому таймі не розвинула успіх, адже Лунін здійснив абсолютно божевільний сейв, зупинивши м'яч на лінії воріт після удару головою з близької відстані.

Історія "Ель-Класико" налічує вже 124 роки, і за цей час не було жодного голкіпера, який би мав показник 4/5 за перемогами у своїх перших матчах Барселони та Реала. Тож українець став рекордсменом і автором найбільш переконливого стартового відрізку у найвідомішому дербі планети.

Лунін – капітан Реала

Чимало вболівальників звернули увагу, що у другому таймі на руці Андрія з'явилася капітанська пов'язка.

Це наслідок клубної традиції, згідно з якою лідер на полі не обирається голосуванням роздягальні, а призначається за часом перебування у клубі. Хто довше є гравцем Реала серед чинних футболістів – той і капітан. Саме тому на матч з Барселоною команду виводив Феде Вальверде, але потім, коли його замінили, найбільшим ветераном мадридців залишився саме Лунін.