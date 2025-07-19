Лунин принял решение о будущем в Реале на фоне продления контракта Куртуа

Тибо Куртуа недавно подписал новый контракт с Реалом. Соглашение бельгийского голкипера с "Королевским клубом" будет действовать до лета 2027 года.

Андрей Лунин определился с будущим в мадридском клубе на фоне провождения сделки Тибо Куртуа. Украинский голкипер дал ответ руководству "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Останется ли Лунин в Реале?

Андрей Лунин не изменил свое решение относительно будущего в Реале. Новый контракт Тибо Куртуа не повлиял на украинского голкипера, который стремится стать номером один в "Королевском клубе".

Лунин останется в Мадриде несмотря на то, что Куртуа продлил соглашение со "сливочными". Украинца также не испугало то, что в следующем сезоне он снова будет иметь ограниченное количество игрового времени.

К слову. Андрей Лунин в прошлом году продлил контракт с Реалом. Действующее соглашение украинского голкипера с "Королевским клубом" до 2030 года.

Добавим, что Андрей Лунин получил немало предложений по переходу в это межсезонье. В частности, украинским голкипером интересовались Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Бавария.

В прошлом сезоне Андрей Лунин сыграл в 14 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и в шести играх сохранил ворота "сливочных" нетронутыми.

Ранее сообщали, что другой испанский клуб планирует подписать Андрея Лунина и обещает место в основном составе. Команда также квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующую кампанию.