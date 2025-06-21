Реал определился с будущим Лунина: украинец имеет яркие перспективы

Андрей Лунин остается вторым вратарем Реала, который время от времени заменяет Тибо Куртуа. Украинский голкипер недоволен количеством игровой практики, но не спешит покидать "Королевский клуб".

"Сливочные" приняли решение относительно будущего Лунина в команде. Руководство клуба видит в украинском вратаре большую перспективу, информирует 24 канал со ссылкой на Defensa Central.

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Лунина ценят в Реале

Реал планирует сохранить Андрея Лунина в команде. В "Королевском клубе" считают, что именно украинский вратарь будет преемником Тибо Куртуа в будущем.

Однако "сливочные" не гарантируют Лунину большое количество игрового времени в следующем сезоне. Ведь Куртуа и "бланкос" планируют продолжить сотрудничество до 2028 года.

Мысли о том, что украинец станет основным после ухода бельгийского голкипера придерживается президент Реала Флорентино Перес. Новый главный тренер "Королевского клуба" Хаби Алонсо тоже не планирует выставить за дверь Лунина.

Жорже Мендеш, агент Лунина, сообщил Пересу, что украинский голкипер намерен выступать за Реал. По меньшей мере до завершения контракта с "Королевским клубом".

К слову. Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Действующее соглашение украинского голкипера с "Королевским клубом" рассчитано до 2030 года.

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в различных турнирах. За это время украинский вратарь пропустил 19 голов и совершил 4 клинча.

Ранее сообщали, что европейский гранд сделал предложение Реалу относительно трансфера Андрея Лунина. "Сливочные" оценили украинского вратаря в 25 миллионов евро.