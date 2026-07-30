Вместо того чтобы повысить статус украинца, руководство мадридского клуба рассматривает варианты в других местах или даже готово рассмотреть кандидатуру третьего вратаря клуба. Все из-за якобы "большого разрыва" между Куртуа и Луниным, пишет 24 Канал.

Почему "Реал" ищет замену Куртуа

Инсайдер Хорхе Пикон утверждает, что в Мадриде по-прежнему считают бельгийского голкипера лучшим в мире, но обеспокоены тем, что он все чаще получает травмы и может вернуться после травмы на Мундиале не в 100-процентной форме.

В последние годы Реал следил за несколькими вратарями, но они уже нашли себе новые клубы – Жоан Гарсия оказался в Барселоне, а Георги Мамардашвили купил Ливерпуль.

В то же время Андрея Лунина в Мадриде так и не готовы видеть первым номером. Руководство Реала не считает украинца достаточно сильным вратарем и видит большую разницу в классе между ним и Куртуа. Даже сезон 2023/2024, когда Лунин едва ли не в одиночку вытащил "бланкос" в финал Лиги чемпионов, их не убедил.

Что решили в Реале насчет преемника Куртуа

Из-за недоверия к Лунину сейчас Флорентино Перес и компания присматриваются к третьему вратарю Франу Гонсалесу, который летом должен был уйти в аренду для получения игровой практики. Вероятно, он все же останется в Мадриде и может получить шанс в случае очередных проблем Куртуа.

Сам Лунин тоже мог бы перейти в другой клуб, если бы не высокие требования к заработной плате и желание самого украинца остаться в испанской столице.