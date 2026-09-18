Лунин может сорвать джекпот: Реал получит рекордные призовые за Суперкубок

Призовой фонд Суперкубка Испании-2027 станет рекордным и достигнет 40 миллионов евро. Часть этих денег может получить и украинец Андрей Лунин в составе Реала.

К участию в турнире уже готовятся четыре клуба – Барселона, Реал, Атлетико и Реал Сосьедад. Команды согласовали принцип распределения средств, сообщает AS.

Клубы договорились о рекордных выплатах

Все четыре команды гарантированно получат фиксированную выплату за участие в соревнованиях. При этом основная часть средств будет распределена между финалистами – окончательная сумма будет зависеть от результатов команд на турнире.

Таким образом, Реал сможет пополнить клубную казну рекордным призовым чеком. Если мадридцы выиграют Суперкубок, это также может повлиять на потенциальные выплаты игрокам, среди которых находится украинский вратарь Андрей Лунин.

Точный механизм распределения призовых между клубами и дополнительных выплат должен быть объявлен организаторами в ближайшее время.

Суперкубок пройдет в Турции

Суперкубок Испании-2027 состоится не на территории Испании. Турнир примет Турция – матчи запланированы на период со 2 по 7 февраля.

В ближайшее время в Стамбуле должна состояться официальная презентация соревнований. В ходе мероприятия организаторы должны объявить календарь матчей, детали продажи билетов и определить телевещателя турнира.

Проведение Суперкубка за рубежом является частью стратегии глобализации испанского футбола и привлечения новой международной аудитории. За трофей в 2027 году будут бороться четыре команды: чемпион и вице-чемпион Испании, а также обладатель и финалист Кубка Испании.

Напомним, ранее Лунин не попал в заявку сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций.