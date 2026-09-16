Накануне матчей Андреа Мальдера сформировал расширенный состав для Лиги наций. Итальянец объявил его во время открытой пресс-конференции во Львове, сообщает 24 Канал.

Кого вызвал Мальдера

В заявку вошли целых 30 футболистов основного состава и 10 резервных, поскольку в ближайшее трансферное окно состоятся четыре матча. Впервые вызов в национальную команду получили сразу 5 игроков.

Речь идет о защитнике ЛНЗ Александре Драмбаеве, защитнике Харькова Илье Крупском, а также полузащитнике "Линкольна" Иване Варфоломееве, хавбеке Гурника Максиме Хлане и нападающем "Утрехта" Артеме Степанове. Кроме того, в состав "сине-желтых" вернулся Даниил Сикан.

ВРАТАРИ:

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  • Анатолий Трубин (Бенфика)
  • Дмитрий Ризник (Шахтер)
  • Георгий Ермаков (Харьков)

ЗАЩИТНИКИ:

  • Илья Забарный (ПСЖ)
  • Николай Матвиенко (Шахтер)
  • Тарас Михавко (Динамо)
  • Эдуард Сарапий (Полесье)
  • Валерий Бондарь (Шахтер)
  • Александр Драмбаев (ЛНЗ)
  • Виталий Миколенко (Эвертон)
  • Илья Крупский (Харьков)
  • Богдан Михайличенко (Полесье)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

  • Олег Очеретько (Шахтер)
  • Владимир Бражко (Динамо)
  • Егор Назарина (Шахтер)
  • Александр Андриевский (Полесье)
  • Николай Шапаренко (Динамо)
  • Георгий Судаков (Бенфика)
  • Иван Варфоломеев (Линкольн)

АТАКУЮЩИЕ ИГРОКИ:

  • Максим Хлань (Гурник)
  • Виктор Цыганков (Аякс)
  • Александр Зубков (АЕК)
  • Андрей Ярмоленко (Динамо)
  • Александр Назаренко (Полесье)
  • Матвей Пономаренко (Динамо)
  • Артем Степанов (Утрехт)
  • Даниил Сикан (Андерлехт)
  • Владислав Ванат (Жирона)
  • Роман Яремчук (Олимпиакос)
  • Артем Довбик (Болонья)

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК:

  • Александр Романчук (Университатя)
  • Александр Пихаленок (Динамо)
  • Роман Вантух (Карпаты)
  • Дмитрий Криськив (Шахтер)
  • Александр Караваев (Шахтер)
  • Артем Бондаренко (Аль-Ахли)
  • Владислав Велетень (Полесье)
  • Игорь Краснопир (Полесье)
  • Артем Шабанов (Харьков)
  • Геннадий Синчук (Монреаль)

Когда будет играть Украина

Напомним, что Украина будет играть в дивизионе В Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее:

  • 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
  • 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
  • 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
  • 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Ранее сообщалось, что в сборную Украины не вызвали Алексея Гуцуляка, который был лучшим бомбардиром команды в 2025 году. Бывший игрок "Полесья" до сих пор не нашел себе новый клуб.

Также из-за травм не вызваны Михаил Мудрик, Егор Ярмолюк, Ефим Конопля и Александр Зинченко. К слову, Виталий Кварцяный жестко высказался в адрес Андреа Мальдеры перед матчами в Лиге наций.