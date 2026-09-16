Накануне матчей Андреа Мальдера сформировал расширенный состав для Лиги наций. Итальянец объявил его во время открытой пресс-конференции во Львове, сообщает 24 Канал.
Кого вызвал Мальдера
В заявку вошли целых 30 футболистов основного состава и 10 резервных, поскольку в ближайшее трансферное окно состоятся четыре матча. Впервые вызов в национальную команду получили сразу 5 игроков.
Речь идет о защитнике ЛНЗ Александре Драмбаеве, защитнике Харькова Илье Крупском, а также полузащитнике "Линкольна" Иване Варфоломееве, хавбеке Гурника Максиме Хлане и нападающем "Утрехта" Артеме Степанове. Кроме того, в состав "сине-желтых" вернулся Даниил Сикан.
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- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Дмитрий Ризник (Шахтер)
- Георгий Ермаков (Харьков)
ЗАЩИТНИКИ:
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Николай Матвиенко (Шахтер)
- Тарас Михавко (Динамо)
- Эдуард Сарапий (Полесье)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Александр Драмбаев (ЛНЗ)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Илья Крупский (Харьков)
- Богдан Михайличенко (Полесье)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Владимир Бражко (Динамо)
- Егор Назарина (Шахтер)
- Александр Андриевский (Полесье)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Иван Варфоломеев (Линкольн)
АТАКУЮЩИЕ ИГРОКИ:
- Максим Хлань (Гурник)
- Виктор Цыганков (Аякс)
- Александр Зубков (АЕК)
- Андрей Ярмоленко (Динамо)
- Александр Назаренко (Полесье)
- Матвей Пономаренко (Динамо)
- Артем Степанов (Утрехт)
- Даниил Сикан (Андерлехт)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Роман Яремчук (Олимпиакос)
- Артем Довбик (Болонья)
РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК:
- Александр Романчук (Университатя)
- Александр Пихаленок (Динамо)
- Роман Вантух (Карпаты)
- Дмитрий Криськив (Шахтер)
- Александр Караваев (Шахтер)
- Артем Бондаренко (Аль-Ахли)
- Владислав Велетень (Полесье)
- Игорь Краснопир (Полесье)
- Артем Шабанов (Харьков)
- Геннадий Синчук (Монреаль)
Когда будет играть Украина
Напомним, что Украина будет играть в дивизионе В Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее:
- 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
Ранее сообщалось, что в сборную Украины не вызвали Алексея Гуцуляка, который был лучшим бомбардиром команды в 2025 году. Бывший игрок "Полесья" до сих пор не нашел себе новый клуб.
Также из-за травм не вызваны Михаил Мудрик, Егор Ярмолюк, Ефим Конопля и Александр Зинченко. К слову, Виталий Кварцяный жестко высказался в адрес Андреа Мальдеры перед матчами в Лиге наций.