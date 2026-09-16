Напередодні ігор Андреа Мальдера склав розширену заявку на Лігу націй. Її італієць оголосив під час відкритої пресконференції у Львові, повідомляє 24 Канал.

Кого викликав Мальдера

До заявки увійшли аж 30 футболістів основного списку та 10 резервного, оскільки у найближче вікно буде проведено чотири зустрічі. Вперше виклик до національної команди отримали одразу 5 гравців.

Мова про захисника ЛНЗ Олександра Драмбаєва, захисника Харкова Іллю Крупського, а також півзахисника Лінкольна Івана Варфоломєєва, хавбека Гурніка Максима Хланя і нападника Утрехта Артема Степанова. Крім того, до складу "синьо-жовтих" повернувся Данило Сікан.

ВОРОТАРІ:

Анатолій Трубін (Бенфіка)

Дмитро Різник (Шахтар)

Георгій Єрмаков (Харків)

ЗАХИСНИКИ:

Ілля Забарний (ПСЖ)

Микола Матвієнко (Шахтар)

Тарас Михавко (Динамо)

Едуард Сарапій (Полісся)

Валерій Бондар (Шахтар)

Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Віталій Миколенко (Евертон)

Ілля Крупський (Харків)

Богдан Михайліченко (Полісся)

ПІВЗАХИСНИКИ:

Олег Очеретько (Шахтар)

Володимир Бражко (Динамо)

Єгор Назарина (Шахтар)

Олександр Андрієвський (Полісся)

Микола Шапаренко (Динамо)

Георгій Судаков (Бенфіка)

Іван Варфоломєєв (Лінкольн)

АТАКУВАЛЬНІ ГРАВЦІ:

Максим Хлань (Гурнік)

Віктор Циганков (Аякс)

Олександр Зубков (АЕК)

Андрій Ярмоленко (Динамо)

Олександр Назаренко (Полісся)

Матвій Пономаренко (Динамо)

Артем Степанов (Утрехт)

Данило Сікан (Андерлехт)

Владислав Ванат (Жирона)

Роман Яремчук (Олімпіакос)

Артем Довбик (Болонья)

РЕЗЕРВНИЙ СПИСОК:

Олександр Романчук (Університатя)

Олександр Піхальонок (Динамо)

Роман Вантух (Карпати)

Дмитро Криськів (Шахтар)

Олександр Караваєв (Шахтар)

Артем Бондаренко (Аль-Ахлі)

Владислав Велетень (Полісся)

Ігор Краснопір (Полісся)

Артем Шабанов (Харків)

Геннадій Синчук (Монреаль)

Коли гратиме Україна

Нагадаємо, що Україна гратиме в дивізіоні В Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Календар ігор на вересень та жовтень наступний:

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

Угорщина – Україна 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

Грузія – Україна 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

Україна – Північна Ірландія 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Раніше повідомлялось, що у збірну України не викликали Олексія Гуцуляка, який був найкращим бомбардиром команди у 2025 році. Колишній гравець Полісся досі не знайшов собі новий клуб.

Також через травми не викликані Михайло Мудрик, Єгор Ярмолюк, Юхим Конопля та Олександр Зінченко. До слова, Віталій Кварцяний жорстко звернувся до Андреа Мальдери перед матчами в Лізі націй.