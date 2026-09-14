Легендарний наставник дав Андреа Мальдері радикальну пораду щодо підготовки збірної України. Екстренер Волині закликав забути про "квадратики" та змусити футболістів буквально битися на тренуваннях, передає "Український футбол".

Кварцяний пропонує влаштувати "м'ясорубку"

Кварцяний переконаний, що за короткий час Мальдера повинен максимально інтенсивно підготувати футболістів. На думку тренера, замість звичних вправ гравцям потрібно створити максимально жорсткі умови.

Викликати 50 людей і тренувати їх з 6 ранку до 12 ночі. І щоб на тренуваннях одягали щитки з двох боків! По 15 шипів! І рубатися, як собаки! Хто виживе в цій м'ясорубці, той і повинен грати в основі,

– заявив Кварцяний.

Він також запропонував використовувати важкі футбольні жилети, а основу випускати проти більшої кількості резервістів, щоб ті постійно діяли під тиском.

На думку Кварцяного, збірна має значно більше працювати з м'ячем. Він закликав футболістів регулярно відпрацьовувати удари, подачі та дриблінг, адже саме практичні навички можуть допомогти команді забивати більше.

Кого фахівець бачить форвардом

Окремо Кварцяний висловився про проблему нападника збірної України. На його думку, Андреа Мальдера має достатньо варіантів для вибору, попри нестабільну форму частини форвардів.

Серед кандидатів він назвав Артема Довбика, Романа Яремчука, Матвія Пономаренка, Владислава Ваната, Данила Сікана, Ігоря Краснопіра та інших. Водночас головним нападником Кварцяний несподівано назвав Ігоря Пищура, який, імовірно, може отримати виклик до молодіжної збірної.

Першими суперниками України у Лізі націй стануть Угорщина та Грузія – матчі відбудуться 25 та 28 вересня відповідно.

Для Мальдери цей турнір стане першим офіційним випробуванням на посаді головного тренера збірної України.