Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Цієї осені на українську команду чекає насичений графік із шести поєдинків, пише 24 Канал.

Повний розклад матчів збірної України

Через безпекову ситуацію номінально домашні ігри збірна України планує проводити у Словаччині.

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Цей турнір стане першим офіційним випробуванням для нового головного тренера збірної, італійського фахівця Андреа Мальдери, який очолив команду після звільнення Сергія Реброва. Навесні збірна не змогла пробитися на ЧС-2026, поступившись у півфіналі плей-оф кваліфікації Швеції (1:3), тож Ліга націй є головним шансом на реабілітацію.

Під керівництвом Мальдери українці вже встигли провести два товариські поєдинки на початку літа: