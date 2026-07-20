У п'ятницю, 2 жовтня, команда України прийматиме збірну Північної Ірландії, а 5 жовтня зустрінеться з командою Угорщини. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом, про що повідомив телеграм-канал УАФ.

Збірна України у Лізі націй: що відомо

Свій виступ у турнірі українська збірна розпочне виїзними матчами: 25 вересня проти Угорщини та 28 вересня проти Грузії.

Заключні поєдинки групового етапу відбудуться в листопаді. 14 листопада українці зіграють на виїзді з Північною Ірландією, а 17 листопада завершать виступ матчем проти Грузії.