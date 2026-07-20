В пятницу, 2 октября, сборная Украины примет сборную Северной Ирландии, а 5 октября встретится со сборной Венгрии. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени, что сообщил сайт УАФ.
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Не Польша: сборная Украины приняла решение, где будет проводить домашние матчи Лиги наций
Определено место проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций сезона 2026/2027. Матчи 3-го и 4-го туров "сине-желтые" проведут в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, который вмещает более 19 тысяч зрителей.