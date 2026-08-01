Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Этой осенью украинскую команду ждет насыщенный график из шести матчей, пишет 24 Канал.

Полное расписание матчей сборной Украины

В связи с ситуацией с безопасностью сборная Украины планирует проводить номинально домашние игры в Словакии.

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Этот турнир станет первым официальным испытанием для нового главного тренера сборной, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, возглавившего команду после увольнения Сергея Реброва. Весной сборная не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Швеции (1:3), поэтому Лига наций является главным шансом на реабилитацию.

Под руководством Мальдери украинцы уже успели провести два товарищеских матча в начале лета: