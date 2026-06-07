Украина и Дания не доиграли товарищеский матч в Оденсе, из-за серьезных проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что произошло в игре Дания – Украина?

Товарищеский матч национальных команд продолжался в спокойном русле до 66 минуты.

В первом тайме в воротах сборной Украины отличились Патрик Доргу и Йоаким Меле. Под конец первой половины игры счет сократил Виктор Цыганков.

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Старт второй половины игры команды начали спокойно. Все так было до жуткого эпизода на 66 минуте. Андреа Мальдера проводил замены, а легенда хозяев матча Кристиан Эриксен эмоционально общался с Русланом Малиновским. Через мгновение камера переключилась на трибуны.

В течение следующих 10-15 минут врачи оказывали помощь полузащитнику местной команды.

Очевидно, у него произошел рецедив проблем со здоровьем. Напомним, что в 2021 году у Кристиана произошла остановка сердца во время матча первого тура Евро-2021.

Дания – Украина – 2:1

Голы: Доргу 13'' Меле 36' – Цыганков 44'

Отметим, что, к счастью, 34-летний футболист Вольфсбурга сумел покинуть поле на собственных ногах. Состояние его здоровья пока неизвестно.

Что дальше для сборной Украины?

В сентябре наша команда начнет участие в новом сезоне Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией. Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года.

Следующий матч подопечные Андреа Мальдеры проведут 25 сентября против Венгрии на выезде.