Україна та Данія не дограли товариський матч в Оденсе, через серйозні проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сталось у грі Данія – Україна?

Товариський матч національних команд тривав у спокійному руслі до 66 хвилини.

В першому таймі у воротах збірної України відзначились Патрік Доргу та Йоакім Меле. Під кінець першої половини гри рахунок скоротив Віктор Циганков.

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Старт другої половини гри команди розпочали спокійно. Усе так було до моторошного епізоду на 66 хвилині. Андреа Мальдера проводив заміни, а легенда господарів матчу Крістіан Еріксен емоційно спілкувався з Русланом Маліновським. За мить камера перемкнулась на трибуни.

Протягом наступних 10-15 хвилин лікарі надавали допомогу півзахиснику місцевої команди.

Вочевидь, у нього стався рецидив проблем зі здоров'ям. Нагадаємо, що у 2021 році у Крістіана сталась зупинка серця під час матчу першого туру Євро-2021.

Данія – Україна – 2:1

Голи: Доргу 13', Меле 36' – Циганков 44'

Зазначимо, що, на щастя, 34-річний футболіст Вольфсбурга зумів покинути поле на власних ногах. Стан його здоров'я поки невідомий.

Що далі для збірної України?

У вересні наша команда розпочне участь у новому сезоні Ліги націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною. Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року.

Наступний матч підопічні Андреа Мальдери проведуть 25 вересня проти Угорщини на виїзді.