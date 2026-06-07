Після перемоги над Польщею команда Андреа Мальдери отримала чергову нагоду перевірити свої сили проти міцного європейського суперника. Матч в Оденсе стане важливим етапом підготовки "синьо-жовтих" до майбутніх офіційних турнірів, повідомляє 24 Канал.

Данія – Україна: де та коли дивитися матч?

Поєдинок відбудеться у неділю, 7 червня, на стадіоні Nature Energy Park (Odense Stadion) в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію товариського матчу покаже медіасервіс MEGOGO. Також гру можна буде безкоштовно переглянути на телеканалі MEGOGO Спорт у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Історія протистояння та значення гри

Для обох збірних цей матч стане можливістю завершити червневий збір на позитивній ноті. Данці та українці не змогли пробитися на чемпіонат світу-2026, тому нині використовують контрольні поєдинки для перегляду складу та награвання нових зв'язок.

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Окрім спортивної складової, зустріч має й символічне значення. Данський футбольний союз та УАФ домовилися про благодійну ініціативу на підтримку українського футболу та постраждалих від війни дітей. Саме тому майбутній матч у Данії називають особливим не лише з футбольної точки зору.

Данія – Україна — онлайн-трансляція матчу