После победы над Польшей команда Андреа Мальдеры получила очередную возможность проверить свои силы против крепкого европейского соперника. Матч в Оденсе станет важным этапом подготовки "сине-желтых" к предстоящим официальным турнирам, сообщает 24 Канал.

Дания – Украина: где и когда смотреть матч?

Поединок состоится в воскресенье, 7 июня, на стадионе Nature Energy Park (Odense Stadion) в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию товарищеского матча покажет медиасервис MEGOGO. Также игру можно будет бесплатно посмотреть на телеканале MEGOGO Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

История противостояния и значение игры

Для обеих сборных этот матч станет возможностью завершить июньский сбор на позитивной ноте. Датчане и украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира-2026, поэтому сейчас используют контрольные поединки для просмотра состава и наигрывания новых связок.

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Кроме спортивной составляющей, встреча имеет и символическое значение. Датский футбольный союз и УАФ договорились о благотворительной инициативе в поддержку украинского футбола и пострадавших от войны детей. Именно поэтому предстоящий матч в Дании называют особенным не только с футбольной точки зрения.

Дания – Украина - онлайн-трансляция матча