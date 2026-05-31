Національна збірна України змогла потішити вболівальників не лише результатом та забитими голами, а й непоганим малюнком гри. Вперше у своїй історії синьо-жовті провели матч під керівництвом іноземного наставника, передає 24 Канал.

Як розгортався матч?

Українці вийшли на матч у досить експериментальному складі. Дебютував у національній команді 26-річний захисник Універсітаті Крайови з чемпіонату Румунії Олександр Романчук. Він вийшов на правому фланзі оборони.

Разом з Миколою Матвієнком у центрі оборони зі старту зіграв Едуард Сарапій. Можна відзначити і оновлену центральну лінію команди – там новий головний тренер надав перевагу півзахисникам Шахтаря Олегу Очеретьку та Єгору Назарині.

Очікувано активніше матч розпочали поляки. Вони більше контролювали м'яч і намагалися задіювати фланги. Багато тиску чинилося на правий фланг української оборони. Перший по-справжньому гольовий момент господарі створили ближче до першого тайму – Петушевський виходив сам-на-сам з Трубіним, але не зміг переграти українського воротаря.

Поляки поступово спростили гру до ударів з дальньої відстані, але українці тривалий час не відповідали і цим. Тим несподіванішим був гол Романа Яремчука з-за меж штрафного майданчика. Циганков відібрав м'яч у суперника і віддав на форварда Ліона – нападник ефектно забив свій 18 м’яч за збірну України.

Це взяття воріт додало впевненості українцям. Підопічні Мальдери почали більше контролювати м'яч, грати більш широко. І наприкінці першого тайму забили вдруге. Атаку лівим флангом розігнав Миколенко, віддав на Циганкова, а Віктор оформив свій другий асист у цій грі на Ярмоленка. Для капітана збірної України це 47 гол за національну команду. До рекорду Андрія Шевченка залишився один м'яч.

Польща – Україна: 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44.

Спокійний другий тайм

Після перерви гра заспокоїлася. Тренери обох команд провели низку замін. Замість авторів забитих голів на поле вийшли Пономаренко та Шапаренко.

Пізніше відбувся ще один дебют. Вперше у складі збірної України на поле вийшов 19-річний форвард канадського Монреаля Геннадій Синчук.

У поляків не клеїлася комбінаційна гра, натомість українці відповідали контратаками.

Врешті матч так і завершився з рахунком 2:0 на користь синьо-жовтих. Перша перемога на посаді головного тренера для Андреа Мальдери. 7 червня збірна України проведе ще один товариський матч – проти команди Данії.