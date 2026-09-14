Легендарный наставник дал Андреа Мальдери радикальный совет по подготовке сборной Украины. Бывший тренер Волыни призвал забыть о "квадратиках" и заставить футболистов буквально сражаться на тренировках, сообщает "Украинский футбол".

Кварцяный предлагает устроить "мясорубку"

Кварцяный убежден, что за короткое время Мальдера должен максимально интенсивно подготовить футболистов. По мнению тренера, вместо привычных упражнений игрокам нужно создать максимально жесткие условия.

Собрать 50 человек и тренировать их с 6 утра до 12 ночи. И чтобы на тренировках надевали щитки с двух сторон! По 15 шипов! И рубиться, как собаки! Кто выживет в этой мясорубке, тот и должен играть в основном составе,

– заявил Кварцяный.

Он также предложил использовать тяжелые футбольные жилеты, а основной состав выставлять против большего количества резервистов, чтобы те постоянно действовали под давлением.

По мнению Кварцяного, сборная должна гораздо больше работать с мячом. Он призвал футболистов регулярно отрабатывать удары, подачи и дриблинг, ведь именно практические навыки могут помочь команде забивать больше.

Кого специалист видит в роли нападающего

Отдельно Кварцяный высказался о проблеме нападающих сборной Украины. По его мнению, у Андреа Мальдера достаточно вариантов для выбора, несмотря на нестабильную форму части форвардов.

Среди кандидатов он назвал Артема Довбика, Романа Яремчука, Матвея Пономаренко, Владислава Ваната, Данила Сикана, Игоря Краснопира и других. В то же время главным нападающим Кварцяный неожиданно назвал Игоря Пищура, который, вероятно, может получить вызов в молодежную сборную.

Первыми соперниками Украины в Лиге наций станут Венгрия и Грузия – матчи состоятся 25 и 28 сентября соответственно.

Для Мальдеры этот турнир станет первым официальным испытанием на посту главного тренера сборной Украины.