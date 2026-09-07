Рішення щодо футболіста пов'язують насамперед із його невизначеним клубним майбутнім. Гуцуляк наразі тренується без команди та розглядає варіанти продовження кар'єри за кордоном, передає 24 Канал.

Гуцуляк залишиться поза заявкою збірної

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Олексія Гуцуляка не планують викликати до національної команди України на найближчі матчі Ліги націй-2026/27.

Футболіст перебуває без клубу після того, як у липні завершився його контракт із Поліссям. Минулого сезону він був одним із ключових гравців житомирської команди: провів 31 матч, у яких забив 9 голів і віддав 7 результативних передач.

Особливо показовим є те, що у 2025 році Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України. Загалом на його рахунку 16 матчів та 6 голів за національну команду.

Головний тренер національної команди Андреа Мальдера зіштовхнувся з кадровими труднощами перед найближчими матчами Ліги націй.

Куди може перейти Гуцуляк

Новий клуб Гуцуляк поки не знайшов. Повідомлялося, що українським вінгером цікавився Еспаньйол, однак пропозиція іспанського клубу не влаштувала сторону футболіста через недостатній рівень зарплати.

Водночас варіант із Туреччиною для Гуцуляка фактично закритий. Трансферне вікно там уже завершилося, а клуби наразі не можуть підписувати навіть вільних агентів.

Попри це, кар'єра футболіста може продовжитися на Близькому Сході. Серед потенційних варіантів називають ОАЕ. Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Вахди, однак домовитися про трансфер не вдалося.

Також Гуцуляком цікавилися бельгійський Андерлехт, турецький Істанбул Башакшехір та інші клуби. Тож найближчим завданням для футболіста залишається знайти нову команду, а вже після цього повернутися до боротьби за місце у складі збірної.