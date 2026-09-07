Решение в отношении футболиста связывают, прежде всего, с его неопределенным клубным будущим. Гуцуляк в настоящее время тренируется без команды и рассматривает варианты продолжения карьеры за рубежом, сообщает 24 Канал.

Гуцуляк останется вне заявки сборной

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Алексея Гуцуляка не планируют вызывать в национальную сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций-2026/27.

Футболист находится без клуба после того, как в июле истек его контракт с Полесьем. В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков житомирской команды: провел 31 матч, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Особенно показательно то, что в 2025 году Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины. Всего на его счету 16 матчей и 6 голов за национальную команду.

Главный тренер национальной команды Андреа Мальдера столкнулся с кадровыми трудностями перед ближайшими матчами Лиги наций.

Куда может перейти Гуцуляк

Новый клуб Гуцуляк пока не нашел. Сообщалось, что украинским вингером интересовался Эспаньол, однако предложение испанского клуба не устроило сторону футболиста из-за недостаточного уровня зарплаты.

В то же время вариант с Турцией для Гуцуляка фактически закрыт. Трансферное окно там уже завершилось, а клубы пока не могут подписывать даже свободных агентов.

Несмотря на это, карьера футболиста может продолжиться на Ближнем Востоке. Среди потенциальных вариантов называют ОАЭ. Ранее сообщалось об интересе со стороны Аль-Вахды, однако договориться о трансфере не удалось.

Также Гуцуляком интересовались бельгийский Андерлехт, турецкий Стамбул Башакшехир и другие клубы. Поэтому ближайшей задачей для футболиста остается найти новую команду, а уже после этого вернуться к борьбе за место в составе сборной.