В свитшоте на свадьбу: жена Лунина объяснила неожиданный выбор украинского вратаря

После "Эль-Класико" интерес к Андрею Лунину в Испании вновь возрос. Болельщики "Реала" заметили одну интересную деталь: на подписание нового контракта украинец прибыл в элегантном костюме, а вот на собственную свадьбу – в простом спортивном свитшоте.

Также в стиле кэжуал провела торжественный день и супруга Андрея Анастасия. В инстаграме она ответила на вопрос, который беспокоил болельщиков, пишет 24 Канал.

Почему Лунины поженились без костюма и платья

Как объяснила Анастасия, они с Андреем еще с самого начала знакомства сошлись во мнении, что не хотят большой свадьбы с кучей гостей и формальными торжествами.

Пара твердо решила, что главное не то, как они поженятся, а какой будет их совместная жизнь.

Нам не нужно было платье, элегантный костюм или большая вечеринка, чтобы показать нашу любовь. Мы хотели, чтобы этот день был нашим, простым, аутентичным и без притворства, что мы не те, кем мы являемся,

– написала жена футболиста.

Анастасия и Андрей убеждены, что для настоящей любви "не нужны большие сцены, дорогие костюмы и платья, а также пышные традиции. Мол, важна не одежда, а человек, с которым вы решили разделить остаток жизни".

Андрей Лунин – герой "Эль-Класико"

25 октября в матче 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны" Андрей Лунин наконец попал в стартовый состав "Реала" и фактически спас команду от возможного поражения, совершив невероятный сейв во втором тайме.

Мадридцы в итоге одержали победу, что позволило Лунину стать первым в истории "Эль-Класико" вратарем с четырьмя победами в первых своих пяти матчах в классическом дерби.