У світшоті на весілля: дружина Луніна пояснила несподіваний вибір українського голкіпера

Так само у стилі кежуал урочистий день провела і дружина Андрія Анастасія. В інстаграмі вона дала відповідь на питання, яке турбувало вболівальників, пише 24 Канал.

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Чому Луніни одружилися без костюма та сукні

Як пояснила Анастасія, вони з Андрієм ще з початку знайомства зійшлися на думці, що не хочуть великого весілля з купою гостей та формальними святкуваннями.

Пара твердо вирішила, що головне не те, як вони одружаться, а яким буде їхнє спільне життя.

Нам не потрібна була сукня, елегантний костюм або велика вечірка, щоб показати нашу любов. Ми хотіли, щоб цей день був нашим, простим, автентичним і без вдавання, що ми не є тим, ким ми є– написала дружина футболіста.

Анастасія та Андрій переконані, що для справжнього кохання не потрібні великі сцени, дорогі костюми та сукні і пишні традиції. Мовляв, важливий не одяг, а людина, з якою ви вирішили розділити решту життя.

Андрій Лунін – герой "Ель-Класіко"

25 жовтня в матчі 10-го туру Ла Ліги проти Барселони Андрій Лунін нарешті потрапив до стартового складу Реалу і фактично врятував команду від можливої поразки, здійснивши неймовірний сейв у другому таймі.

Мадридці зрештою тріумфували, що дозволило Луніну стати першим в історії "Ель-Класико" голкіпером з чотирма перемогами у перших своїх 5 матчах у класичному дербі.