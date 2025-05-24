Непобедимый украинец нокаутировал соперника в первом раунде

В ночь на 24 мая состоялся вечер бокса на арене Memorial Hall в Мелроузе (США). Андрей Новицкий в рамках шоу дрался против Дэвида Зегарры.

Бой между украинцем и перуанцем должен был длиться 10 раундов. Однако Андрей Новицкий решил очень быстро закончить этот бой, пишет 24 канал.

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Новицкий одержал еще одну победу

Бой завершился еще до начала второго раунда победой Новицкого техническим нокаутом, что позволило ему успешно защитить титул WBC International в супертяжелом весе.

С самого начала поединка украинец взял инициативу в свои руки, демонстрируя агрессивный стиль ведения боя. Он сразу захватил центр ринга и начал прессинговать соперника сериями точных и тяжелых ударов. Зегарра, который до этого в основном выступал в среднем весе, имел существенные трудности с адаптацией к мощности и темпу украинца. Разница в физических параметрах также была ощутимой.