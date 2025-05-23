В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Каждый эксперт пытается определить победителя одного из самых ожидаемых мегафайтов года.

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Какой прогноз сделал Фьюри

Питер Фьюри сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри выделил прогресс британского боксера, но считает украинского чемпиона фаворитом.

Все дело в навыках и опыте Александра Усика. По словам Фьюри, зрители увидят замечательный поединок, но хватит ли Дюбуа того прогресса, который британец приобрел.

Думаю, что Усик победит, потому что у него быстрее ноги и есть другие преимущества. Но позвольте сказать: если Дюбуа просто пойдет вперед и отбросит осторожность. Дюбуа – большой парень и может ударить и победить. У него есть способности, габариты и сила, чтобы одержать победу. Посмотрим, ведь бокс – это больше, чем все это. Но да, он действительно опасный соперник для Усика,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения реванша между Королем хевивейта и "Динамитом" 19 июля 2025 года.

Ранее бывший чемпион мира Марат Мазимбаев поделился детальным прогнозом на реванш Усик – Дюбуа.