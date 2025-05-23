У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Кожен експерт намагається визначити переможця одного з найочікуваніших мегафайтів року.

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Який прогноз зробив Ф'юрі

Пітер Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Дядько та колишній тренер Тайсона Ф'юрі виділив прогрес британського боксера, але вважає українського чемпіона фаворитом.

Вся справа у навичках та досвіді Олександра Усика. Зі слів Ф'юрі, глядачі побачать чудовий поєдинок, але чи вистачить Дюбуа того прогресу, якого британець набув.

Думаю, що Усик переможе, тому що в нього швидші ноги і є інші переваги. Але дозвольте сказати: якщо Дюбуа просто піде вперед і відкине обережність. Дюбуа – великий хлопець і може вдарити та перемогти. У нього є здібності, габарити і сила, щоб здобути перемогу. Подивимося, адже бокс – це більше, ніж усе це. Але так, він дійсно небезпечний суперник для Усика,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення реваншу між Королем хевівейту та "Динамітом" 19 липня 2025 року.

Раніше колишній чемпіон світу Марат Мазімбаєв поділився детальним прогнозом на реванш Усик – Дюбуа.