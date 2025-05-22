Їх очне протистояння відбудеться на домашній території "Динаміта". Вони будуть битися в Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

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Кому прогнозує перемогу Мазімбаєв

Своєю думкою щодо майбутнього бою поділився колишній чемпіон світу за версією IBA у другій легкій вазі Марат Мазімбаєв, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports24.kz. Казахстанський боксер вважає, що українець буде фаворитом у реванші та знову здолає амбітного британця.

"Думаю, Усик має перемогти. Вони вже зустрічалися, знають один одного. Усик – дуже досвідчений боксер, який пройшов відмінну аматорську школу. У нього великий багаж знань і практики. Перемогти він може саме завдяки досвіду, техніці та вмінню адаптуватися під час бою.

Він вміє працювати на різних дистанціях, добре читає опонента – це і стане його ключовою перевагою. Дюбуа точно докладе максимум зусиль, щоб взяти реванш. Але, на мій погляд, Усик – фаворит. Його рівень зараз вищий, і я думаю, він знову переможе", – сказав Мазімбаєв.

До слова. У першому бою, який відбувся у Вроцлаві в серпні 2023 року, Олександр Усик здобув перемогу. Він здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив спаринг-партнер "Динаміта" Нік Кемпбелл.