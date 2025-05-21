Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився легендарний тренер Тедді Атлас. Колишній наставник Майка Тайсона вважає, що українцю не варто було погоджуватися на цей бій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Slingo.

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Що думає Атлас про битву за абсолют

За словами американця, Олександр Усик має бездоганну боксерську спадщину, а в поєдинку з "Динамітом" може її дещо зіпсувати. На його думку, це є невиправданим ризиком, адже британський боєць сильно спрогресував і цього разу завдасть більше проблем українцю, ніж у їхньому першому бою:

Я хотів би побачити, як Усик завершує кар'єру. Я знаю, що він збирається битися з Дюбуа, і це буде набагато небезпечніший бій, тому що Дюбуа знайшов себе, він вірить у себе. Даніель став хлопцем, про якого кажуть, що у нього не вистачає духу – я не вірив у це. Він просто не знайшов себе. Він не знав, що в нього така сила духу. І тепер, коли він це знає, з його габаритами та силою, він зараз дуже небезпечний.

Попри це, легендарний тренер не береться називати Дюбуа фаворитом. Він розхвалив українського чемпіона, якого вважає одним з найкращих боксерів в історії хевівейту.

"Я не кажу, що Усик зараз не переможе його, тому що я ніколи не ставив проти цього хлопця, тому що він знає, як перемагати. Найсильніша риса Усика – це вміння знайти спосіб перемогти. Це таке вміння, як і джеб або сила.

Я не ставлю проти Усика, але я не хочу бачити погані кінцівки в моєму виді спорту, яким я займаюся п’ятдесят років. Я хотів би побачити, як Усик завершує кар'єру, тому що він має бути в списку найкращих суперважковаговиків усіх часів", – заявив Атлас.

Довідка. Вперше Олександр Усик і Даніель Дюбуа билися в серпні 2023 року. Тоді українець переміг свого суперника технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив тренер Ентоні Джошуа.