Обидва боксери вже потужно готуються у своїх тренувальних таборах до довгоочікуваного реваншу. 24 Канал запитав у штучного інтелекту, у кого більші шанси на перемогу у другому бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

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У кого кращі шанси на перемогу

ШІ зупинив свій вибір на непереможному українцю та аргументував свій результат.

Мій прогноз: перемога Усика технічним нокаутом у 8-10 раунді,

– відповів ШІ на запит видання.

На думку штучного інтелекту, Усик є одним із найрозумніших боксерів сучасності, який добре рухається рингом, має гарну роботу ніг та контролює дистанцію. Також в Олександра чудова витривалість та адаптація до тих чи інших умов та суперників. Українець прекрасно читає хід поєдинку.

Останнім аргументом ШІ, чому у реванші повинен перемогти Усик, це мотивація українця. Кар'єра українського боксера підходить до свого закінчення, а бажання повернути собі статус "абсолюта" хевівейту, який стоятиме на кону реваншу, б'є через край.

Штучний інтелект наголосив на непереможності Усика, тому навіть Дюбуа з його потужним ударом буде складно влучити в Олександра у реванші. Також, на думку ШІ, Дюбуа – психологічно нестабільний боксер, який хоч і став кращим, але не настільки, аби взяти реванш в українця.

Який підсумок запиту видав ШІ щодо реваншу Усик – Дюбуа:

Ймовірність перемоги Усика – 80%

Ймовірність дострокової перемоги Усика – 60%

Шанси Дюбуа на нокаут у перших 4 раундах: приблизно 10-15%

Ймовірно, що шанси на перемогу Дюбуа ще більше знизяться, якщо британець не зможе сколихнути Олександра у першій половині реваншу. Очікується, що після 6-го раунду Усик розбереться із "Динамітом".