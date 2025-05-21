Оба боксера уже мощно готовятся в своих тренировочных лагерях к долгожданному реваншу. 24 Канал спросил у искусственного интеллекта, у кого больше шансов на победу во втором бою между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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У кого лучшие шансы на победу

ИИ остановил свой выбор на непобедимом украинце и аргументировал свой результат.

Мой прогноз: победа Усика техническим нокаутом в 8-10 раунде,

– ответил ИИ на запрос издания.

По мнению искусственного интеллекта, Усик является одним из самых умных боксеров современности, который хорошо двигается по рингу, имеет хорошую работу ног и контролирует дистанцию. Также у Александра замечательная выносливость и адаптация к тем или иным условиям и соперникам. Украинец прекрасно читает ход поединка.

Последним аргументом ИИ, почему в реванше должен победить Усик, это мотивация украинца. Карьера украинского боксера подходит к своему окончанию, а желание вернуть себе статус "абсолюта" хевивейта, который будет стоять на кону реванша, бьет через край.

Искусственный интеллект отметил непобедимость Усика, поэтому даже Дюбуа с его мощным ударом будет сложно попасть в Александра в реванше. Также, по мнению ИИ, Дюбуа – психологически нестабильный боксер, который хоть и стал лучшим, но не настолько, чтобы взять реванш у украинца.

Какой итог запроса выдал ИИ по реваншу Усик – Дюбуа:

Вероятность победы Усика – 80%

Вероятность досрочной победы Усика – 60%

Шансы Дюбуа на нокаут в первых 4 раундах: примерно 10-15%

Вероятно, что шансы на победу Дюбуа еще больше снизятся, если британец не сможет всколыхнуть Александра в первой половине реванша. Ожидается, что после 6-го раунда Усик разберется с "Динамитом".