Уже в середине июля украинец Александр Усик вернется в ринг. Боксер проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против британца Даниэля Дюбуа.

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Поединок пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Между тем, боксеры уже начали подготовку к этому бою. По крайней мере Дюбуа уже определился с первым спарринг-партнером.

Им стал его соотечественник Айзек Окох, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера. 21-летний британец опубликовал фото с Дюбуа, подписав его: "Раунды с чемпионом".



Окох тренируется с Дюбуа / фото из инстаграма Айзека

Айзек имеет в своем активе 31 поединок на профессиональном уровне. 24 из них завершились победой, 7 – поражением. Напомним, что сам Дюбуа выиграл 22 из 24-х боев.

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Сейчас "Динамит" владеет чемпионским поясом IBF, тогда как Усику принадлежат награды от WBA, WBC, WBO и IBO. Украинец выиграл все 23 поединка в своей карьере на уровне профи.

В прошлом году Александр уже стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, собрав все пояса после победы над Тайсоном Фьюри. Впрочем, впоследствии украинец был вынужден освободить пояс IBF в пользу победителя пары Дюбуа – Хргович.