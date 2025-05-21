Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".
Читайте также Я заберу все пояса, – Дюбуа решил запугать Усика перед реваншем
Какой прогноз дал Хргович
Хорватский боксер считает, что это будет фантастическое противостояние, пишет 24 канал со ссылкой на Ringside24.
Дюбуа кое-чему научился со времени своего первого боя с Усиком, поэтому это все еще очень интригующий бой, но Усик сейчас – тяжелый соперник, против которого трудно делать ставки,
– сказал Филип Хргович.
Справка. В июне 2024 года хорватский боксер впервые потерпел поражение на профессиональном ринге. Он проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.