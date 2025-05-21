Вже в середині липня українець Олександр Усик повернеться в ринг. Боксер проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Даніеля Дюбуа.

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Поєдинок пройде 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Тим часом, боксери вже розпочали підготовку до цього бою. Принаймні Дюбуа вже визначився із першим спаринг-партнером.

Ним став його співвітчизник Айзек Окох, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм боксера. 21-річний британець опублікував фото із Дюбуа, підписавши його: "Раунди з чемпіоном".



Окох тренується з Дюбуа / фото з інстаграму Айзека

Айзек має у своєму активі 31 поєдинок на професійному рівні. 24 з них завершились перемогою, 7 – поразкою. Нагадаємо, що сам Дюбуа виграв 22 з 24-х боїв.

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Наразі "Динаміт" володіє чемпіонським поясом IBF, тоді як Усику належать нагороди від WBA, WBC, WBO та IBO. Українець виграв усі 23 поєдинки у своїй кар'єрі на рівні профі.

Минулого року Олександр вже став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, зібравши всі пояси після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Втім згодом українець був змушений звільнити пояс IBF на користь переможця пари Дюбуа – Хргович.