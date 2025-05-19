У січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Це сталося після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

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Хто може стати наступним суперником Усика

Українець все ж хоче організувати трилогію з "Циганським королем", пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Якщо Тайсон Ф'юрі відновить свою кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Немає проблем, я готовий. Так, на "Вемблі" чи "Олд Траффорді",

– сказав Олександр Усик.

Цікаво. Після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, вже неодноразово з'являлися чутки про його повернення в бокс. Зокрема деякі експерти не вірять, що "Циганський король" пішов остаточно.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".