В январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Это произошло после двух подряд поражений от Александра Усика.

Читайте также Менеджер Фьюри назвал соперника, ради которого британец вернется на ринг: это не Джошуа

Кто может стать следующим соперником Усика

Украинец все же хочет организовать трилогию с "Цыганским королем", пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Если Тайсон Фьюри возобновит свою карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Нет проблем, я готов. Так, на "Уэмбли" или "Олд Траффорде",

– сказал Александр Усик.

Интересно. После того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры, уже неоднократно появлялись слухи о его возвращении в бокс. В частности некоторые эксперты не верят, что "Цыганский король" ушел окончательно.

Напомним, что реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".