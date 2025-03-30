Украина выплатит Павелку компенсацию за пребывание в СИЗО: о какой сумме идет речь

Бывший президент УАФ Андрей Павелко в Европейском суде по правам человека обжаловал свое пребывание под стражей. Функционера подозревают в хищении денег на строительстве завода по футбольным полям.

Европейский суд по правам человека установил, что задержание Андрея Павелко произошло с нарушениями. Во время ареста бывшего президента УАФ была нарушена пятая статья Европейской конвенции по правам человека, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Бывший президент УАФ получит компенсацию от Украины

Эта статья гарантирует человеку право на быстрое судебное разбирательство законности его содержания под стражей. Если задержание было неправомерным, то лицо должны немедленно освободить.

"Каждый, кого лишили свободы в результате ареста или содержания под стражей, имеет право инициировать производство, в ходе которого суд без промедления устанавливает законность задержания и принимает решение об освобождении, если задержание является незаконным", – говорится в пункте 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека.

Европейский суд пришел к выводу, что Павелко во время пребывания под стражей не имел возможности воспользоваться правами, которые определены в Конвенции. Таким образом, были нарушены его основополагающие свободы.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить Павелко компенсацию в размере 750 евро. Платеж должен состояться в течение следующих трех месяцев, в противном случае будут начислены проценты.

Главное о задержании Павелко