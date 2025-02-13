"Это не объединение": в Карпатах объяснили шокирующее соглашение с Рухом

В последний день 2024 года Карпаты и Рух объявили о намерении объединить усилия для развития львовского футбола. Большинство восприняло первоначальное заявление, как исчезновение "желто-черных" с футбольной карты Украины, однако этого не произошло.

Генеральный директор "львов" Андрей Русол прокомментировал эту сделку. Он рассказал для чего Карпаты пошли на такой шаг.

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Причина сотрудничества

По словам бывшего защитника сборной Украины, договоренность между клубами поможет "львам" ускорить путь к своей цели, а именно – иметь в составе первой команды большинство игроков из региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

"Я еще даже до конца не понимаю, какое слово выбрать для объяснения ситуации с Рухом, потому что очень много говорят: объединение, поглощение. Это не объединение, это не поглощение. Рух остается отдельной командой, мы остаемся Карпатами. Никто никого не поглощает, и мы не объединяемся.

Если простыми словами: сегодня у Руха есть то, что может очень ускорить наш путь к конечной точке по нашему плато. Мы мечтаем видеть команду, которая будет состоять из большинства местных игроков. И чтобы воспитать своих, Карпатам нужно пройти очень долгий путь", – сказал Русол.

Андрей Русол добавил, что Рух значительно опередил "львов" в этом компоненте и Карпатам понадобилось бы 3-4 года, чтобы воспитать свою молодежь. А так они получили качественных игроков здесь и сейчас и на этом сотрудничество между клубами не ограничивается:

Также получаем перспективу того, что это будет постепенным процессом, потому что мы ведем переговоры с Рухом в плане сотрудничества, объединения усилий в детско-юношеском футболе. То, что они имеют сейчас, ту экспертизу, тот опыт, который они получили за годы работы. И они сделали очень хорошую академию, получили очень хороший опыт. И это поколение, которое у них есть сейчас, там действительно очень хорошие игроки.

Напомним, что в январе из Руха в Карпаты перешли Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор. Свой первый официальный матч после зимней паузы "львы" проведут уже 23 февраля против киевского Динамо.