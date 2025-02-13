Такие санкции предусматривают 17 ограничительных мер для владельца футбольного клуба. Срок их действия – бессрочный, сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.

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У Ворсклы могут возникнуть проблемы

После наложения санкций Константин Жеваго получил целый ряд запретов – не может распоряжаться своими активами, участвовать в приватизации, арендовать государственное имущество, увеличивать свой уставный капитал предприятий. Также санкции предусматривают лишение всех государственных наград.

К слову. Также санкции наложили на других бизнесменов и депутатов, в частности бывшего владельца футбольного клуба Днепр Игоря Коломойского.

Напомним, что летом 2024-го года президента Ворсклы заочно арестовали. Жеваго является фигурантом по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Сейчас владелец футбольного клуба, выступающего в Украинской Премьер-лиге находится за границей.

Отметим, что Ворскла стабильно выступает в украинском футбольном первенстве. Сейчас команда готовится к возобновлению сезона УПЛ-2024/2025 на зимних сборах в Турции. Подопечные Юрия Максимова ушли на зимний перерыв в статусе 12-й команды турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 баллов в 17-ти турах. Свой первый официальный матч в 2025-м году "зелено-белые" сыграют 23 февраля в гостях в Оболони (в 13:00).