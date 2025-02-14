Генеральный директор Карпат Андрей Русол объяснил причину внезапного увольнения Мирона Маркевича. Функционер ранее уже работал с одним из лучших украинских тренеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

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Почему Маркевич покинул родные Карпаты

Русол отметил, что в тот период юридически еще не занимал должность генерального директора Карпат. Однако фактически определенное время проводил во Львове. Поэтому он пересекался с Маркевичем и совместно с ним решал вопросы комплектации.

По мнению Русола, Маркевич имел разное видение с владельцем Карпат по дальнейшему развитию клуба.

По моему мнению, не было синергии между тем, как президент видел развитие клуба, и тем, как Мирон Богданович видел ближайшее время. Я Мирона Богдановича очень понимаю и очень его уважаю, потому что у нас был определенный период времени, когда мы работали вместе в Днепре,

– рассказал Русол.

Отметим, что Мирон Богданович хотел в первом же сезоне в УПЛ бороться за выход в еврокубки. Для этого нужно было подписывать квалифицированных игроков. Однако президент клуба Владимир Маткивский не планировал тратить средства на дорогих исполнителей.

Напомним, что после первой половины чемпионата Карпаты идут на 6-м месте, с отставанием в семь баллов от четвертой строчки, которая гарантирует еврокубки. Свой следующий матч подопечные Владислава Лупашко сыграют 23 февраля против киевского Динамо.