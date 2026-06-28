У кого был лучший состав в Динамо: известный журналист назвал тренера

Журналист Андрей Шахов, бывший заместитель главного редактора журнала "Футбол", оценил кадровый потенциал различных составов Динамо. Он четко указал тренера, у которого были лучшие игроки.

Андрей Шахов высоко оценил состав футболистов, игравших в киевском клубе в первой половине прошлого десятилетия. Его слова приводит YouTube-канал "Футбольный Диван".

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Что сказал Шахов?

Известный журналист отметил, что лично считает лучшим кадровый потенциал "Динамо" периода тренерства Олега Блохина.

У Блохина, наверное, был самый сильный состав в киевском Динамо. В истории, не в истории, но вот в этом столетии, да,

– сказал Шахов.

Андрей Шахов добавил, что с таким мнением можно поспорить, поскольку старшие поколения могут отдать предпочтение поколению игроков, завоевавших Кубок кубков в 1975 году.

Тренерский период Блохина в Динамо: что известно?

Олег Блохин тренировал киевское Динамо в период с сентября 2012 года по апрель 2014 года. В то время столичный клуб выиграл Кубок Украины, но это произошло менее чем через месяц после увольнения Олега Блохина.

На его место пришел Сергей Ребров, который возглавлял команду в течение следующих трех лет. Под его руководством Динамо дважды выиграло чемпионат Украины (2015, 2016), Кубок Украины, вышло в четвертьфинал Лиги Европы и пробилось в плей-офф Лиги чемпионов.