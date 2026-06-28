Високу оцінку Андрія Шахова отримав підбір футболістів, які перебували у київському клубі у першій половині минулого десятиліття. Його слова наводить ютуб-канал "Футбольний Диван".

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Що сказав Шахов?

Відомий журналіст зазначив, що особисто вважає найліпшим кадровий потенціал Динамо періоду тренерства Олега Блохіна.

У Блохіна, напевно, був найсильніший склад у київському Динамо. В історії, не в історії, але ось у цьому столітті, так,

– сказав Шахов.

Андрій Шахов додав, що подібну думку можна оскаржувати, оскільки старші покоління можуть віддати перевагу поколінню гравців, які здобули Кубок Кубків у 1975 році.

Тренерський період Блохіна у Динамо: що відомо?

Олег Блохін тренував київське Динамо у період з вересня 2012-го по квітень 2014 року. У той час столичний клуб виграв Кубок України, але це відбулось менш ніж за місяць після звільнення Олега Блохіна.

На посаді його замінив Сергій Ребров, який очолював команду у наступні три роки. Під його керівництвом Динамо двічі виграло чемпіонат України (2015, 2016), Кубок України, досягло чвертьфіналу Ліги Європи та пробивалось у плей-оф Ліги чемпіонів.