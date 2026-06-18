Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати не лише яскраві матчі, а й історичні події. Однією з них стало досягнення легендарного італійця Фабіо Каннаваро, який нині очолює збірну Узбекистану, повідомляє аналітична компанія Opta на своїй сторінці у мережі Х.

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Чим прославився Каннаваро?

Легендарний італієць став лише четвертим володарем "Золотого м'яча", який був учасником чемпіонату світу і як футболіст, і як головний тренер.

У 2006 році італієць привів свою національну команду до перемоги на Мундіалі в Німеччині та згодом здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі. Через 20 років він повернувся на чемпіонат світу вже в ролі наставника збірної Узбекистану.

Цієї ночі азійська команда під керівництвом Каннаваро дебютувала на чемпіонаті світу-2026. Узбекистан поступився Колумбії з рахунком 1:3.

Повторив досягнення Блохіна

Фабіо Каннаваро повторив досягнення легендарного Олега Блохіна. Володар "Золотого м'яча" 1975 року також був учасником чемпіонату світу як гравець і як головний тренер.

До цього ексклюзивного клубу входять лише чотири футбольні легенди. Крім Блохіна та Каннаваро, такого статусу досягли німецький футболіст і тренер Франц Беккенбауер, а також зірка нідерландського футболу Марко ван Бастен.

Нагадаємо, Олег Блохін вивів Україну на єдиний в історії незалежності чемпіонат світу – у 2006 році в Німеччині. Тоді синьо-жовті сенсаційно змогли дійти до чвертьфіналу.