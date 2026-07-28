Украинские спортсмены не раз доказывали свое величие на мировых аренах, устанавливая рекорды и получая самые престижные награды. Но кроме спортивных достижений, многим болельщикам интересны и необычны факты о своих кумиров, в частности – когда они родились и имеющие знак Зодиака, передает 24 Канал .

От Льва Шевченко до Козерога Усика

Среди самых известных украинских спортсменов есть представители почти всех знаков Зодиака. Например, легендарный футболист Андрей Шевченко родился 29 сентября, поэтому по гороскопу он Терезы .

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик празднует день рождения 17 января – его знак Козерог . А легенда мирового бокса Владимир Кличко , родившийся 25 марта – Овен .

В Весы также принадлежит и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко (23 октября). В то же время, многолетний вратарь киевского Динамо Александр Шовковский родился 2 января (Козерог), а бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров – 3 июня (Близнецы).

Звезды женского спорта и олимпийские чемпионки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина родилась 12 сентября, а значит, является Девой . Дзюдоистка Дарья Белодид отмечает день рождения 10 октября – ее знак Весы.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева родилась 15 августа (Лев), а легендарная тренер Альбина Дерюгина – 16 марта (Рыбы).

Действующая рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих появилась на свет 19 сентября, поэтому также Дева.

Кто за гороскопом другие украинские спортивные легенды

Самый сильный человек мира Василий Вирастюк родился 22 апреля – его знак Телец.

Биатлонистки-сестры Валя и Вита Семеренко родились 18 января, поэтому обе являются Козерогами.

Интересно, что среди этого списка больше представителей имеют именно Козерог, Весы и Дева . Впрочем, спортивные победы украинских чемпионов в очередной раз доказывают: характер, труд и талант значительно важнее любых астрологических прогнозов.