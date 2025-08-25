Андрей Шевченко преуспел в сборной Украины не только как футболист, а еще и в роли наставника. Специалист возглавлял команду пять лет, а после этого решил сделать паузу в тренерской карьере.

Андрей Шевченко остается самым легендарным украинским футболистом в истории. Нападающий провел славные годы в Динамо, Милане и Челси, выиграв 16 клубных трофеев, сообщает 24 Канал.

Каким тренером был Шевченко?

Вершиной успеха Шевченко стала победа в голосовании за Золотой мяч-2004. В 2012-м Андрей завершил карьеру футболиста и неудачно попробовал себя в политике.

Позже, в 2016-м, Андрей Николаевич начал тренерскую карьеру, возглавив сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" достигли прогресса, дойдя до четвертьфинала Евро-2020.

Сразу после того турнира Шевченко покинул сборную из-за завершения контракта. Поговаривают, что между ним и президентом УАФ Андреем Павелко возник конфликт из-за финансовых условий продолжения сотрудничества.



Ни одна из сторон не комментировала этот вопрос, но Андрей Николаевич после того ухода оказался в оппозиции к Павелко. Шевченко попробовал себя в итальянской Дженоа, но продержался там лишь несколько месяцев.

После того неудачного опыта коуч завязал с тренерской карьерой. Интерес к его персоне был со стороны нескольких итальянских и английских клубов, в том числе нечужого Милана. Но это так и осталось слухами.

Почему Шевченко не тренирует?

Поэтому фанатов стало интересовать, почему Андрей Николаевич пока не является тренером. Главная причина – Шевченко переключился на административную и политическую работу.

На это решение повлияло начало полномасштабного вторжения России в Украину. Специалист покинул Дженоа в январе 2022-го, за месяц до эскалации в войне.

Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать, чтобы снова работать тренером. Говорю это с начала войны. Потом мы увидим, что будет дальше. Но не сейчас,

– говорил Шевченко в ноябре 2022 года.

При этом Андрей Николаевич начал действовать в интересах Украины в другой сфере. В том же году экс-игрок Динамо стал амбассадором благотворительной платформы UNITED24, которую основал президент Владимир Зеленский.

А в 2023-м году глава государства назначил Шевченко своим внештатным советником в спортивной сфере. Также в августе того года Андрей Николаевич вместе с футболистом Арсенала Александром Зинченко организовали благотворительный матч звезд в Лондоне Game4Ukraine.

На этом легенда отечественного футбола не остановился и пошел дальше. После проблем Андрея Павелко с законом Шевченко стали сватать на место президента УАФ.

Не исключено, что Андрей Николаевич был удачной кандидатурой для политического руководства страны, учитывая статус советника Зеленского. Как бы там ни было, а в январе 2024-го Павелко был в СИЗО, а кандидатуру Шевченко поддержали почти все члены Конгресса УАФ.

Поэтому уже полтора года Андрей Николаевич руководит главным футбольным органом Украины и даже не думает о возобновлении тренерской карьеры. Возможно, после окончания войны Шевченко пожелает вернуться к тренерской работе, но пока об этом речи не идет.

Шевченко – слабый тренер?

Ходит также мнение, что Шевченко не является сильным тренером, а его успехи в сборной Украины связаны с его штабом. После ухода из сборной все они нашли себе новое место работы:

Мауро Тассотти поработал с Шевченко в Дженоа, но потом вернулся в Милан, где сейчас является техническим директором академии клуба

поработал с Шевченко в Дженоа, но потом вернулся в Милан, где сейчас является техническим директором академии клуба Андреа Мальдера был приглашен Роберто Де Дзерби в Брайтон, а сейчас он является ассистентом итальянца в Марселе

был приглашен Роберто Де Дзерби в Брайтон, а сейчас он является ассистентом итальянца в Марселе Александр Шовковский начал самостоятельную тренерскую и сейчас возглавляет киевское Динамо, с которым выиграл чемпионство

начал самостоятельную тренерскую и сейчас возглавляет киевское Динамо, с которым выиграл чемпионство Педро Харо – единственный, кто остается без работы после ухода из сборной Украины



Даже если бы Шевченко пожелал возобновить тренерскую карьеру, ему пришлось бы с нуля набирать тренерский штаб. Да и преуменьшать заслуги Андрея Николаевича во главе сборной не стоит, ведь это именно он собрал таких профессионалов под своим "крылом".

В конце концов любой даже топовый тренерский штаб состоит не только из главного тренера. Как бы там ни было, а сейчас Шевченко, похоже, нашел свое место в украинском и мировом футболе.