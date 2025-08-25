Андрій Шевченко досяг успіху в збірній України не тільки як футболіст, а ще і в ролі наставника. Спеціаліст очолював команду п'ять років, а після цього вирішив зробити паузу в тренерській кар'єрі.

Андрій Шевченко залишається найбільш легендарним українським футболістом в історії. Нападник провів славні роки в Динамо, Мілані та Челсі, вигравши 16 клубних трофеїв, повідомляє 24 Канал.

До теми В Лондоні чи Києві: де зараз живе Андрій Шевченко

Яким тренером був Шевченко?

Вершиною успіху Шевченка стала перемога у голосуванні за Золотий м'яч-2004. У 2012-му Андрій завершив кар'єру футболіста та невдало спробував себе у політиці.

Пізніше, у 2016-му, Андрій Миколайович розпочав тренерську кар'єру, очоливши збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" досягли прогресу, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.

Одразу після того турніру Шевченко залишив збірну через завершення контракту. Подейкують, що між ним та президентом УАФ Андрієм Павелком виник конфлікт через фінансові умови продовження співпраці.



Андрій Шевченко привів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020 / фото Getty Images

Жодна зі сторін не коментувала це питання, але Андрій Миколайович після того відходу опинився в опозиції до Павелка. Шевченко спробував себе в італійській Дженоа, але протримався там лише кілька місяців.

Після того невдалого досвіду коуч зав'язав із тренерською кар'єрою. Інтерес до його персони був з боку кількох італійських та англійських клубів, в тому числі нечужого Мілана. Але це так і залишилось чутками.

Чому Шевченко не тренує?

Тож фанатів стало цікавити, чому Андрій Миколайович наразі не є тренером. Головна причина – Шевченко перемкнувся на адміністративну та політичну роботу.

На це рішення вплинув початок повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Спеціаліст залишив Дженоа в січні 2022-го, за місяць до ескалації у війні.

Я вже говорив про це. Зараз я не можу думати, щоб знову працювати тренером. Кажу це з початку війни. Потім ми побачимо, що буде далі. Але не зараз,

– казав Шевченко у листопаді 2022 року.

При цьому Андрій Миколайович почав діяти в інтересах України в іншій сфері. Того ж року ексгравець Динамо став амбасадором благодійної платформи UNITED24, яку заснував президент Володимир Зеленський.

А у 2023-му році голова держави призначив Шевченка своїм позаштатним радником у спортивній сфері. Також у серпні того року Андрій Миколайович разом із футболістом Арсеналу Олександром Зінченком організували благодійний матч зірок в Лондоні Game4Ukraine.

Постер до благодійного матчу в Лондоні у серпні 2023 року / фото Game4Ukraine

На цьому легенда вітчизняного футболу не зупинився та пішов далі. Після проблем Андрія Павелка із законом Шевченка стали сватати на місце президента УАФ.

Не виключено, що Андрій Миколайович був вдалою кандидатурою для політичного керівництва країни, враховуючи статус радника Зеленського. Хай там як, а у січні 2024-го Павелко був у СІЗО, а кандидатуру Шевченка підтримали майже всі члени Конгресу УАФ.

Тож вже півтора року Андрій Миколайович керує головним футбольним органом України та навіть не думає про відновлення тренерської кар'єри. Можливо, після закінчення війни Шевченко забажає повернутися до тренерської роботи, але наразі про це мови не йдеться.

Шевченко – слабкий тренер?

Ходить також думка, що Шевченко не є сильним тренером, а його успіхи в збірній України пов'язані із його штабом. Після відходу зі збірної всі вони знайшли собі нове місце роботи:

Мауро Тассотті попрацював із Шевченком у Дженоа, але потім повернувся у Мілан, де зараз є технічним директором академії клубу

попрацював із Шевченком у Дженоа, але потім повернувся у Мілан, де зараз є технічним директором академії клубу Андреа Мальдера був запрошений Роберто Де Дзербі в Брайтон, а наразі він є асистентом італійця в Марселі

був запрошений Роберто Де Дзербі в Брайтон, а наразі він є асистентом італійця в Марселі Олександр Шовковський розпочав самостійну тренерську і зараз очолює київське Динамо, з яким виграв чемпіонство

розпочав самостійну тренерську і зараз очолює київське Динамо, з яким виграв чемпіонство Педро Харо – єдиний, хто залишається без роботи після відходу зі збірної України



Тренерський штаб Андрія Шевченка у збірній України / фото Getty Images

Навіть якби Шевченко забажав відновити тренерську кар'єру, йому довелось би з нуля набирати тренерський штаб. Та і применшувати заслуги Андрія Миколайовича на чолі збірної не варто, адже це саме він зібрав таких професіоналів під своїм "крилом".

Читайте також Історія збірної України з футболу: скільки тренерів очолювали національну команду

Зрештою будь-який навіть топовий тренерський штаб складається не лише з головного тренера. Хай там як, а зараз Шевченко, схоже, знайшов своє місце в українському та світовому футболі.