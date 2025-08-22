Легендарний футболіст Андрій Шевченко залишається найкращим гравцем в історії України. Спортсмен приносив користь Батьківщині як на полі, так і поза ним, повідомляє 24 Канал.

Чим відомий Шевченко?

Тож недивно, що особисте життя Андрія Миколайовича завжди було цікавим фанатам. Українцю вдалось побудувати успішну сім'ю із моделлю Крістен Пазік, яка народила йому аж чотирьох синів.

Після завершення кар'єри Шевченко успішно попрацював тренером збірної України, а на початку 2024-го очолив Українську асоціацію футболу. Крім того, фанатам цікаво знати і про те, де живе Андрій Миколайович.

Де живе Шевченко?

Ще з початку XXI сторіччя Шевченко живе на дві країни. Спочатку нападник запалював у Мілані, а після переходу в Челсі у 2006-му осів у Лондоні. Подейкують, що переїзд на Туманний Альбіон був забаганкою саме Крістен Пазік.

Тим не менш, з того часу сім'я Андрія постійно живе у Лондоні. Сам Шевченко також більшість часу проводить у столиці Великої Британії, а в Україну чи в інші країни їздить періодично.

У Лондоні сімейство придбали маєток "Mount House" на околицях міста у елітному поселенні Вірджинія Вотер. Експерти оцінюють будинок у суму близько 14-ти мільйонів доларів.

Як виглядає будинок сімейства Шевченка / скріншоти з відео

У розкоші Шевченку не відмовиш. Будинок розрахований на 9 кімнат, а також у ньому є великий гараж для спорткарів та спа-салон з басейном.

У свою чергу на території маєтку є невеличке озеро, кілька галявин та альтанка для відпочинку. Недивно, що після переїзду в Лондон дружина футболіста зі спокійною душею пішла у декрет та залишилась після цього домогосподаркою.

Чи живе Шевченко в Україні?

Нещодавно Андрій Миколайович зізнавався, що має статус резидента Великої Британії. Це не заважає йому бути президентом Української асоціації футболу та періодично приїздити в Україну.

В Києві Шевченко також має власну нерухомість. Мова про квартиру в центрі Києва на вулиці Грушевського. Будинок на 18 поверхів розташований неподалік стадіону "Динамо" прямо посеред Маріїнського парку.

Де Шевченко живе в Україні / скріншоти з відео

Місцеві часто бачили Андрія Миколайовича біля нього та у закладах, які розташовані неподалік. Про саму ж квартиру наразі майже немає інформації у відкритих джерелах.

При цьому сім'я Шевченка вкрай рідко буває у Києві. Зазвичай ексфутболіст повертається на Батьківщину сам, хоча кілька років тому Андрій Миколайович приїздив разом із сином Крістіаном.

18-річний хлопець отримав паспорт громадянина України та йде шляхом батька. Хлопець грає у юнацькій команді Вотфорда та вже викликався до складу збірної України U-19.