Редкий снимок в годовщину свадьбы: как выглядели Шевченко и Пазик более 20 лет назад

Кристен Пазик поделилась редкими архивными снимками с Андреем Шевченко. Супруги отметили 22-ю годовщину свадьбы нежными фотографиями и словами.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже более двух десятилетий остаются одной из самых известных пар украинского спорта. Эту знаменательную дату они отметили теплым семейным постом, который вызвал восторг у поклонников, сообщает 24 Канал.

Как Пазик и Шевченко напомнили об этой знаменательной дате?

14 июля президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик отметили 22-ю годовщину свадьбы. По этому случаю американская модель опубликовала в инстаграме трогательный пост, посвященный мужу.

Наибольшее внимание подписчиков привлекло архивное фото, сделанное еще в начале их отношений. На снимке молодые Андрей и Кристен улыбаются в объятиях, а кадр стал настоящей находкой для поклонников легендарного украинского футболиста.

Помимо архивной фотографии, Пазик поделилась и современным снимком. Супруги позировали во дворе: Кристен выбрала элегантное вечернее платье, а Шевченко предстал в классическом костюме, нежно обнимая жену. В подписи модель лаконично написала: "22 года! С годовщиной!"

История любви, которая длится более двух десятилетий

Андрей и Кристен познакомились в 2001 году в Милане после показа итальянского дизайнера Джорджио Армани. Тогда Пазик работала моделью, а Шевченко дефилировал на подиуме.

В 2004 году пара официально поженилась: церемония была закрытой и довольно скромной, без присутствия прессы, и состоялась на территории гольф-клуба.

Супруги воспитывают четырех сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Несмотря на свой публичный статус, Шевченко и Пазик редко делятся подробностями личной жизни. Именно поэтому каждая новая публикация о семье вызывала живой интерес у поклонников.