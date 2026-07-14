Андрій Шевченко та Крістен Пазік уже понад два десятиліття залишаються однією з найвідоміших пар українського спорту. Особливу дату вони відсвяткували теплим сімейним дописом, який викликав захоплення у шанувальників, повідомляє 24 Канал.

Як Пазік та Шевченко нагадали про особливу дату?

14 липня президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік відзначили 22-гу річницю шлюбу. З цієї нагоди американська модель опублікувала в інстаграмі зворушливий допис, присвячений чоловікові.

Найбільшу увагу підписників привернуло архівне фото, зроблене ще на початку їхніх стосунків. На світлині молоді Андрій та Крістен усміхаються в обіймах, а кадр став справжньою знахідкою для прихильників легендарного українського футболіста.

Окрім архівної фотографії, Пазік поділилася й сучасним знімком. Подружжя позувало на подвір'ї: Крістен обрала елегантну вечірню сукню, а Шевченко постав у класичному костюмі, ніжно обіймаючи дружину. У підписі модель лаконічно написала: "22 роки! З річницею!"

Історія кохання, яка триває понад два десятиліття

Андрій та Крістен познайомилися у 2001 році в Мілані після показу італійського дизайнера Джорджіо Армані. Тоді Пазік працювала моделлю, а Шевченко дефілював на подіумі.

У 2004 році пара офіційно одружилася: церемонія була закритою та доволі скромною, без присутності преси, і відбулася на території гольф-клубу.

Подружжя виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Попри публічний статус, Шевченко та Пазік нечасто діляться подробицями особистого життя. Саме тому кожна нова сімейна публікація викликала жвавий інтерес у прихильників.