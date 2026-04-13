В Украине или нет: Андрей Шевченко показал, где и с кем провел Пасху

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не так часто бывает в Украине, ведь его семья живет в Лондоне. Однако на праздник Пасхи легендарный экс-нападающий решил посетить свою маму.

Лучший украинский игрок эпохи независимости провел праздник в компании не только самого родного человека, но и своей сестры и ее дочери – племянницы экс-тренера сборной Украины. Эмоциями от встречи Шевченко поделился в своем инстаграме.

Где Андрей Шевченко побывал на Пасху?

Как пишет "Украинская правда", до полномасштабного вторжения мать звезды украинского футбола Любовь Николаевна жила в Киеве.

Но после нападения россиян на Украину она переехала к своей дочери в Италию. Именно туда отправился Андрей Шевченко, чтобы провести традиционно семейный украинский праздник в семейном кругу.

Что известно о семье Андрея Шевченко?

Отец будущего обладателя "Золотого мяча" был военным и очень хотел, чтобы сын получил образование, кроме обучения в футбольной школе. К 50 годам Николай Шевченко пережил несколько инфарктов, ему пересадили донорское сердце. В 2016 году он умер.

Сестра старше Андрея, ее зовут Елена. Интересно, что она родилась в немецком Потсдаме, когда отец семьи проходил там службу.

Шевченко женат на американской модели Кристин Пазик. У них четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль. Кристиан пошел по стопам отца и уже выступал за юношескую сборную Украины.