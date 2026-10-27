Шевченко обратился к победителю "Золотого мяча-2026"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил победителя "Золотого мяча-2026". Бывший нападающий Милана обратился с теплыми словами к Гарри Кейну.

Шевченко посетил церемонию вручения Золотого мяча. В своем аккаунте в инстаграме глава украинского футбола обратился к главному герою вечера в Лондоне.

Что написал Шевченко Кейну

Обладатель этой премии 2004 года отметил достижения сразу двух футболистов: третьего в списке Ламина Ямаля и победителя Гарри Кейна.

Для меня было честью вручить награду лучшему игроку до 21 года Ламину Ямалю. Поздравляю с еще одним выдающимся достижением! Искренние поздравления также Гарри Кейну с заслуженным признанием,

– написал Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко является одним из трех украинцев, которым удавалось выигрывать эту награду. Он – единственный представитель нашей страны, победивший в голосовании со времен обретения независимости.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

В прошлом сезоне на клубном уровне Кейн сыграл 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач.

Церемония впервые за 70 лет прошла не в Париже, а в Лондоне. Это специальное решение организаторов в честь первого обладателя "Золотого мяча" – британца Стэнли Мэттьюза.